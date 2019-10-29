Cumhuriyet'i konu alan etkileyici kitaplar

“Efendiler! Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!” diye coşkulu haberi bir gün öncesinden bildiriyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dökülen onca kan ve gözyaşının ardından, şimdi Atatürk, halka, kendi kendini yönetme rejimine, Cumhuriyet’e kavuştuğunu müjdeliyordu…

Gelmesi çok uzakmış gibi görünen gün, yaşanan tüm zorlukların üstesinden gelinerek 29 Ekim 1923’te hayata geçirildi. Sonra zaman da durmadı ve sular seller gibi aktı. Tarihçilere ve yazarlara da o günleri yazmak, tarihe iz bırakmak kaldı. Elbette Cumhuriyet üzerine yazılmış pek çok kitap var. İşte Cumhuriyet’imizin 95. Yılında bizim seçtiğimiz 10 kitap…

Cumhuriyet’imizin 95. Yılı kutlu olsun!

NUTUK

Ey Türk gençliği!

Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

Nutuk - Gençler için fotoğraflarla

Mustafa Kemal Atatürk

İş Bankası Kültür Yayınları

S.: 616

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ZEYTİNDAĞI

Zeytindağı, insanın kanını donduran tarihi bir süreci, “bir imparatorluğun çöküşünü” o zamana göre en duru Türkçe ile karşımıza getiriyor. Kitapta Mehmetçiğin Yemen’de, Aden’de, Kanal’da, Gazze’de, Arap Çölleri’nde nasıl kırıldığını, yenilgiden sonra bir vagon dolusu “mecidiye altınını” bile nasıl bıraktığımızı hayretler içerisinde okuyacaksınız.

Zeytindağı

Falih Rıfkı Atay

Pozitif Yay.

S.: 176

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ÇANKAYA

Falih Rıfkı Altay 1923'den 1938'e kadar Atatürk'ün yanında bulunmuş, onun yaşadıklarını bizzat kendisinden dinlemiş ve hatta birçoğuna şahit olmuş devrin önemli gazetecilerindendir. Çankaya Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplarla, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anektodlara yer vererek anlatan muazzam bir çalışma. Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser.

Çankaya

Falih Rıfı Atay

Pozitif Yay..

S.: 632

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CUMHURİYET'İN İLK YÜZYILI

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı, İlber Ortaylı'nın kaleminden 1923'ten günümüze, günümüzden 2023'e uzanan, bir geçmiş ve gelecek muhasebesi...



İsmail Küçükkaya sordu, İlber Ortaylı tüm içtenliğiyle cevapladı ve ortaya Türkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlak okuması gereken bir başucu kitabı ortaya çıktı..

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı

İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya

Timaş Yay.

S.: 336

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TEK ADAM

Yolculuklar vardır, bitti sanılan yerde tekrar başlar. Mustafa Kemal'in 19 mayıs 1919'da Samsun'da başlayıp, 9 eylül 1922'de İzmir'e ulaşan yolculuğu böyle bir yolculuktu.Samsun'da Anadolu karasına bir asker olarak ayak bastı. İzmir'de Akdeniz'e varınca silahını bıraktı.Ondan sonra Gazi Mustafa Kemal'in yolu, bir sıra aksiyon, fikir ve yeni kuruluşlar davaları içinden geçer. Bu davalarla örülen yapıya, O'nun, hayatına sığdırabildiği eseri diyoruz.İşte bu kitap, bu eserin hikayesidir.

Tek Adam

Şevket Süreyya Aydemir

Remzi Kitabevi

S.: 572

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ATATÜRK

İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, beş yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma ortaya koyuyor.

Atatürk - Modern Türkiye'nin Kurucusu

Andrew Mango

Remzi Kitabevi

S.: 752

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MODERNLEŞEN TÜRKİYE'NİN TARİHİ

1800'lerden bugüne, özgün, karmaşık, tartışmalı hatta kavgalı bir süreç olarak yaşanan modernleşme tarihimiz üzerine derinlikli bir inceleme... Zürcher'in emeği, hem yeni bilgiler sunuyor okurlara hem de tutarlı bir yaklaşım. Üçüncü Selim'den, Zürcher'in tanımlamasıyla "Üçüncü Cumnuriyet"e, yani 1980 sonrasına.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi

Erik Jan Zürcher

İletişim Yay.

S.: 536

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TÜRKİYE'DE YENİ HAYAT

Cihan Harbi ertesi Cumhuriyet Türkiyesi Batı’ya yönelmiş, “yeni hayat” özlemiyle yaşam tarzında köklü dönüşümlere gitmişti. Reform kaygıları, seküler yaşam özlemi, Osmanlı kültür kodlarının sorgulanışı, nesiller arası uyumsuzluklar yoksul ülkenin insanlarını her geçen gün çözümsüzlüğe yöneltmişti. Türkiye, 1930’lu yıllarda “ideal”lerle donatılmış kendi “yeni insan”ına ulaşıncaya kadar, giriştiği inkılaplarla toplumsal travmayı birlikte yaşayacaktı.

Türkiye'de Yeni Hayat

Zafer Toprak

Doğan Kitap

S.: 472

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TÜRKİYE'DE DEVLET VE SINIFLAR

Bu kitap bir tarih yorumu ya da başka bir deyişle, belli bir toplumsal oluşumun analizi yoluyla bazı makro - sosyolojik soruları aydınlatmayı amaçlayan bir tarih çalışması. Türkiye tarihi böyle bir çalışmaya epeyce bol malzeme sağlıyor.

Türkiye'de Devlet ve Sınıflar

Çağlar Keyder

İletişim Yay.

S.: 300

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CUMHURİYET EKONOMİSİNİN ÖYKÜSÜ

Yirminci yüzyıl, insanlık tarihinin en kanlı yüzyılıdır. İki büyük dünya savaşı geçirmiş, yüz milyonlarca insanın ölümüne tanıklık etmiştir. Yirminci yüzyıl, tarihin çağ değiştirdiği bir yüzyıldır.



Osmanlı İmparatorluğu da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda dağılmış yok olmuş, buna karşı Anadolu'nun yanmış yıkılmış dünyasında genç bir Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur. Bu mucizeyi Anadolu insanı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının rehberliğinde, kan ve ateş içinde yoğrularak meydana getirmiştir.

Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü

Cahit Kayra

Tarihçi Kitabevi

S.: 456

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Damla Karakuş

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