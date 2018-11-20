Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BEN DEĞİL BİZ PARTİSİYİZ"

Başkan Erdoğan AK Parti'de adayların her zaman birbirini desteklediğini ve desteklemesi gerektiğini de belirterek, "Türkiye'yi eski karanlık günlerine göndermek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yeni senaryolar hazırlamak için gayretleri olmayanlar eski usül yöntemleri ortaya koyuyorlar. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok yatırım yapacağız. Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır. Aday olunca her şey güzel de aday olmayınca neden bozuluyorsun? AK Parti ben değil, biz partisidir. Bireysel olarak yanlışa düşmeniz size aittir, ancak AK Parti neferi olarak böyle bir lüksünüz yoktur. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu aynen bilmelidir. Siyaset gönül, gönüllülük işidir. Üzerinde en fak şaibe olan kişiler ikaz beklemeden bu kapıdan çıkmalıdır." diye konuştu.

Başkan Erdoğan: Ben değil biz partisiyiz ViDEO

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"GEREKLİ DERSİ ALMALIYIZ"

"En çok dersi Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkarmalıyız. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanı başarıyla veremeyenler görevi devredeceklerdir. Başarılı olanlar milletimizin takdirine ulaşacaktır. Paris Zirvesi'nde çok sayıda liderle görüşme fırsatımız oldu. Fikir alış-verişinde bulunduk. En çok ders alınması gerken hadiselerden biri 1. Dünya Savaşı'dır. Buralardan bir şeyler çıkarmak boşunadır.

"5 MİLLET BAHÇESİNİ AÇTIK BUNLARI GÖRSÜNLER"

Cumartesi günü 5 ayrı Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. Bunların alanı toplamda 1,5 milyon metrekareyi buldu. Bu açılan millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan yüzde 10 arttı. Öyle lafta 'çevrecilik' olmuyor. Şimdi bunları görsünler.

"KÜLAHIMIZA ANLATIN"

Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.

"ÜLKEMİZİ BÖLEMEYECEKLER"

Bizim varımız yoğumuz insanımız için. İşte dün TürkAkım törenine katıldık. Konuşacaksan gelin bunları konuşalım. Sizin hiç bunlarla alakanız yok mu? 2 bin metre derinlikten böyle bir yatırım gerçekleşiyor. Hem ülkemiz hemn Avrupa için tedarik oluşuyor. Bu gündeminizde değil. Ülkemizi karıştırmak istiyorlar, ama ülkemizi bölemeyeceksiniz.

"MİLLETİMİZ CEVABINI SANDIKTA VERECEK"

4 ay sonra 31 Mart'ta benim aziz milletim ülkemi bölmek isteyenlere cevabı sandıkta verecektir. İnşallah sandıkta bütünleşeceğiz milletimizle. Adeta yeni bir dönem başlayacaktır.

"CHP ZİHNİYETİ DE SANDIKTA CEVABINI ALACAK"

Türkiye'nin tarihinde adı yoklukla, faşizan baskıyla özdeşleşmiş bir partinin aynı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz. Rahmetli Nurettin Topçu, 'Kendimiz dışında nereye koştuysak gurbette kaldık' der. Milletimiz kendisi ile aynı değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyasetçi ile siyaset istiyor. Artık her adımını devlet ve millet düşmanları ile birlikte atanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yeniden hortlayamayacaklardır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp, milletin kendisine hakaret eden bu CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 31 Mart'ta sandıkta alacaktır.



"TÜRKAKIMI 2019'DA BİTECEK"

TürkAkım ülkemiz için önemli ve stratejik bir projedir. 2019'un sonunda tamamıyle bitiyor.

"PARTİMİZ SEÇİMLER İÇİN MESAİ HALİNDELER"

Partimiz seçimlerle ilgili mesai halindeler. Analizlerle adaylarımızı netleştirmenin gayreti içerisindeyiz.

"İZMİR'İN SU SIKINTISINA DA SON VERDİK"

İzmir'in suyu yoktu. Oranın su sıkıntısına biz son verdik. Belediyeler çözer bu işi onlar çözemedi, biz oralara da el attık. Sorunları biz çözdük.

"MİLLETİMİZ YERLİ VE MİLLİ SİYASETÇİ İSTİYOR"

Milletimiz kendisiyle aynı rüyayı gören yerli ve milli siyaset ve siyasetçi istiyor." diye konuştu.