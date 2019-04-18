Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçları milletimiz için hayırlı olsun. Nihai karar YSK'nın olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN GÜVEN TEKRAR TEYİT EDİLDİ"

Bu seçimler aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir.

"NİHAİ KARAR YSK'NIN'DIR"

Seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden İstanbul başta olmak üzere hukuki süreç var nihai karar YSK'nındır. YSK'nın vereceği karar da bizim kabulümüz olacaktır. Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.

Terörle mücadele bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edecektir. 42 milyon vatandaş e-Devlet sistemini kullanıyor. Suriye'deki süreci yakından takip ediyoruz.