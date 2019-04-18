taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.80285
Euro
6.5382
Altın
1273.495
Borsa
96886.48
Gram Altın
237.663

Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan açıklama

İbrahim Kalın, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada, "Seçim sonuçları milletimiz için hayırlı olsun. Nihai karar YSK'nın olacaktır." dedi.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 18:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçları milletimiz için hayırlı olsun. Nihai karar YSK'nın olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN GÜVEN TEKRAR TEYİT EDİLDİ"

Bu seçimler aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir.

"NİHAİ KARAR YSK'NIN'DIR"

Seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden İstanbul başta olmak üzere hukuki süreç var nihai karar YSK'nındır. YSK'nın vereceği karar da bizim kabulümüz olacaktır. Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.
Terörle mücadele bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edecektir. 42 milyon vatandaş e-Devlet sistemini kullanıyor. Suriye'deki süreci yakından takip ediyoruz.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

428
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

1122
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

248
Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

1959
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

86
Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

245
İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir