Kas hastası İsveçli çocuk Türk vatandaşlığına geçti

Annesi Türk olan ve İsveç’te yaşayan kas hastası bir çocuk, tedavisi için gerekli olan ilacın İsveç Hükümeti tarafından karşılanmaması nedeniyle doktorunun aracılığıyla Türkiye’ye başvurdu.

7 yaşındaki hastanın, annesinin Türk olması nedeniyle Türk vatandaşlığına geçerek tedavisine başladığını belirten Prof. Dr. Topaloğlu, "İsveç ki zengin bir ülke, nüfusu da az ancak bu ilacı geçen haftaya kadar tanımıyordu" dedi.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NDA KONUŞTU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda konuştu. Topaloğlu, zengin ülkelerde dahi bu tür hastalıkların ilaçlarının devlet tarafından karşılanmadığını ya da belli bir yaşa kadar geri ödeme kapsamına alındığını bildirerek birçok ülkede bu ilaçların çok pahalı olduğunu söyledi.

İSVEÇ'TE ALAMIYORDU, TÜRK OLARAK ALIYOR

Topaloğlu, İsveç’in dünyanın en zengin ülkeleri arasında olduğunu, buna rağmen genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olan 'Duchenne Muscular Distrofi' (DMD) ilacını geçtiğimiz haftaya kadar karşılamadığını kaydetti. Topaloğlu, bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilacın pahalı olduğunu, 6-7 yaşındaki bir çocuk için ayda 20 bin Euro ödeme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi, Türkiye bunu karşılıyor, bu çok güzel bir şey. Türkiye dünyada bu ilacı tanıyan 2’nci veya 3’üncü ülkeydi. İsveç zengin bir ülke, nüfusu da az ancak bu ilacı geçen haftaya kadar tanımıyordu. Bana İsveçli bir doktor arkadaşımdan telefon geldi; 'Burada bir çocuk var, babası İsveçli, annesi Türk. Biz bu ilacı veremiyoruz, sen verebilir misin?' Ben de 'Türkiye Cumhuriyeti kimliği varsa veririz' dedim. Aile Türkiye'ye geldi, bir ay içinde kimliği çıktı ve çocuk ilacı alıyor Türk vatandaşı olarak. Ama İsveçli olarak alamıyordu bu ilacı" diye konuştu.