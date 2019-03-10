Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul'da güneşli hava salı gününden itibaren yağmurlu havaya dönüşecek.

İşte meteorolojinin 5 günlük haritalı hava tahmini raporu:



