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Yurtta hava durumu

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde önümüzdeki hafta sıcaklık düşüşü yaşanacak.

İHA | 10.03.2019 - 11:02..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul'da güneşli hava salı gününden itibaren yağmurlu havaya dönüşecek.

İşte meteorolojinin 5 günlük haritalı hava tahmini raporu:

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

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