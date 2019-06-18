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Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca koordine edilen Bitlis'te terör örgütlerine yönelik operasyonda kırmızı listede yer alan terörist Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiği açıklandı.

AA | 18.06.2019 - 23:28..
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Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesi devam ediyor. Sınır ötesinde yürütülen faaliyetlerin yanı sıra yurt içinde de Kahraman Mehmetçikler teröristlere göz açtırmıyor.

Bitlis'te teröristlere karşı yürütülen operasyonda kırmızı listedeki bir terörist etkisiz hale getirildi.

4 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis- Merkez Kayadağ köyü kırsalında 'Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık Operasyonu'nun gerçekleştirildiği bildirildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon TL ödülle aranan ve Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut isimli teröristin, bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist olduğu duyuruldu.

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

EYLEMLERE TALİMAT VERDİ

Açıklamada, "Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir" denildi.

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