Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore, yaptırımları umursamayarak yeni bir füze atışı daha gerçekleştirdi.

KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMESİ

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin 2 yeni kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin Kuzey Kore'nin Gangwon Eyaleti'nden Japon Denizi istikametine doğru cuma yerel saatle 08.01 ve 08.16'da ateşlendiği belirtildi.

Füzelerin yaklaşık 230 kilometre mesafe katettiği ve yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ÇABASI

Japonya, kara ve hava sahasında herhangi bir acil ulusal güvenlik tehdidi oluşmadığını açıklarken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe gazetecilere verdiği demeçte, hükumetin ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışarak halkın güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

Altıncı deneme ABD ve Güney Kore'nin birlikte gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata tepki olarak füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, 25 Temmuz'dan bu yana altıncı kez kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.