taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5583
Euro
6.1741
Altın
1515.64
Borsa
96578.7
Gram Altın
270.705

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin yaptığı iki yeni füze denemelerinde füzelerin 230 kilometre mesafe katettiği ve yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı açıklandı.

İHA | 16.08.2019 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ef

Kuzey Kore, yaptırımları umursamayarak yeni bir füze atışı daha gerçekleştirdi.

KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMESİ

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin 2 yeni kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin Kuzey Kore'nin Gangwon Eyaleti'nden Japon Denizi istikametine doğru cuma yerel saatle 08.01 ve 08.16'da ateşlendiği belirtildi.

Füzelerin yaklaşık 230 kilometre mesafe katettiği ve yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ÇABASI

Japonya, kara ve hava sahasında herhangi bir acil ulusal güvenlik tehdidi oluşmadığını açıklarken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe gazetecilere verdiği demeçte, hükumetin ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışarak halkın güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

Altıncı deneme ABD ve Güney Kore'nin birlikte gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata tepki olarak füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, 25 Temmuz'dan bu yana altıncı kez kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

133
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

51
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

42
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

30
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

125
Nzonzi İstanbul'a geldi

Nzonzi İstanbul'a geldi

21
CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir