Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ABARTMA TOZU

Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi. Annem sağlıklı yaşam uğruna evi dev bir organik tarım alanına dönüştürdü. Babaannem sevimli, minnoş pansiyonunu oteller zinciri yaptı. Babam daha çok para kazanmak için eve uğramaz oldu...

Abartma Tozu

Şermin Yaşar

Taze Kitap

S.: 160

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BIÇAĞINN KENDİSİ

Bıçağın Kendisi’nde, iyiyle kötünün arasındaki sınır bir bıçak kadar keskin.

Bıçağın Kendisi

Joe Abercrombie

İthaki Yay.

S.: 532

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ÇİZGİLERLE PSİKOLOJİ

Ödüllü bir karikatürist ile ödüllü bir psikolog güçlerini birleştirip psikolojinin karmaşık (ve çoğu zaman komik) dünyasının kapılarını okurlar için aralıyor. Çizgilerle Psikoloji, insane dair karmaşık görünen konuları aldatıcı bir rahatlık içinde sunan ve nasıl olduğunu anlamadan bizi kendimizle tanıştıran eğlenceli bir rehber...

Çizgilerle Psikoloji

Danny Oppenheimer

Domingo Yay.

S.: 232

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KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMAM

Ayhan Sicimoğlu’nun sempatik üslubunu, mutfak tarihi ve tabiatı üzerindeki sürükleyici renkli anlatımını hepimiz biliyoruz. O, artık hayatımızın bir parçası oldu...

Kargadan Başka Kuş Tanımam

Ayhan Sicimoğlu

Hürriyet Kitap

S.: 232

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KOMŞU KAPANI

Jamie ve Kristy yeni evlerine ilk taşındıklarında onları parlak bir gelecek bekliyordu. Evlenecek, aile kuracaklardı. Komşuları da arkadaş canlısı görünüyordu. Fakat çok geçmeden başlarına tuhaf şeyler gelmeye başladı. Kapılarının önünde ölü sıçanlar buluyor, duvarların arkasından korkunç sesler duyuyorlardı. Jamie’nin arkadaşı araba kazası sonucunda ağır yaralanınca, Jamie ile Kristy kendilerini bir dizi daha da ürkütücü saldırının hedefi olarak bulacaktı. Umutsuzluğa sürükleniyor olsalar da Jamie karşı saldırıya geçmeye hazırdı ancak karşısına kimi aldığından bihaberdi…



Komşu Kapanı

Mark Edwards

Epsilon Yay.

S.: 296

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TOPLU ÖYKÜLER 3

Usta yazar Stefan Zweig’ın bütün öyküleri ilk defa toplu olarak Türkçede!

Öyküler: Amok Koşucusu | Prater Baharı | Avare | Nişan | Yolculuk | Karmaşık Duygular | Bir Yaz Hikâyesi | Rahel Tanrı'yla Hesaplaşıyor | Üç Güvercin Efsanesi | Geç Ödenen Borç | Leporella | Alacakaranlık Öyküsü | Kızıl | Gömülü Şamdan

Toplu Öyküler 3

Stefan Zweig

Aylak Adam Yay.

S.: 536

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AŞKIN ON KANUNU

Annabel Winslow zor durumdaydı. Londra’daki ilk sezonundaydı ve fazlasıyla göze çarpan bir görünüme sahipti ama ne yazık ki kaba ve yaşlı Newbury Kontu açıkça ona kur yapıyordu. Tabii ki Annabel onunla evlenmek istemiyordu ancak babası yakınlarda ölmüştü ve yedi kardeşiyle annesi beş kuruşsuz ortada kalmıştı...

Aşkın On Kanunu

Julia Quinn

Epsilon Yay.

S.: 336

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İSYAN GÜNLERİNDE İSTANBUL

31 Mart İsyanı, modern Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birini teşkil eder. 33 yıl iktidarda bulunan Sultan 2. Abdülhamid tahttan indirilir. Bu isyanın bastırılması ile birlikte artık Osmanlı yönetiminde bir daha eski usullere geri dönülemeyeceği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gücü ortaya konulmuş oldu...

İsyan Günlerinde İstanbul

Sir V. M. Ramsay

Timaş Yay.

S.: 232

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DÜNYANIN EN HARİKA FİKRİ

Çok satan Zeki Olduğunu Düşünüyor musun? kitabının yazarı John Farndon bu defa dünyayı değiştirdiğini düşündüğü fikirlerin izini sürüyor. Dünyanın En Harika Fikri kitabının her bir bölümü farklı bir fikrin düğümlerini çözmenizi sağlıyor...

Dünyanın En Harika Fikri

John Farndon

Eksik Parça

S.: 320

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ÜTOPYA

Thomas More, başyapıtı Ütopya’da toplumun kusursuzluğa ulaştığı ve insanların uyum içinde yaşadığı hayali bir adanın tasvirini yapar, gelgelelim Ütopya’nın kelime anlamı “olmayan yer”dir ve More’un nesiller boyu esin kaynağı olan bu çalışması yaşadığı yozlaşmış ve tekinsiz zamanlara, insanlığın zaaflarına yönelmiş sert bir saldırı niteliğindedir...

Ütopya

Thomas More

Kafka Yay.

S.: 232

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YAKLAŞIK KIRK ÇÖP

Yaklaşık Kırk Çöp’ü okurken yaşamdan, yaşadığınız yerden, her gün yanından geçtiğiniz insanlardan izler buluyorsunuz. Öykülerdeki karakterler şehir yaşamının biriktirdiği anlarda oluşan izlerin peşine düşüyor. Ölüm, yabancılaşma, yalnızlık, arkadaşlık, evlilik, çevre, mekân öykülerin çatısını oluşturuyor. Önsel Külük öykülerinde yarattığı atmosferi ironi ile bezeli dili, canlı anlatımı ve sözcük seçimleriyle güçlü hale getiriyor. Nakış gibi işlenmiş yalın, etkileyici diliyle anlatısını canlı kılan bir öykücüyle tanışmaya hazır mısınız?

Yaklaşık Kırk Çöp

Önsel Külük

Eksik Parça Yay.

S.: 136

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Damla Karakuş

[email protected]

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