Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ABARTMA TOZU
Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi. Annem sağlıklı yaşam uğruna evi dev bir organik tarım alanına dönüştürdü. Babaannem sevimli, minnoş pansiyonunu oteller zinciri yaptı. Babam daha çok para kazanmak için eve uğramaz oldu...
Abartma Tozu
Şermin Yaşar
Taze Kitap
S.: 160
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BIÇAĞINN KENDİSİ
Bıçağın Kendisi’nde, iyiyle kötünün arasındaki sınır bir bıçak kadar keskin.
Bıçağın Kendisi
Joe Abercrombie
İthaki Yay.
S.: 532
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ÇİZGİLERLE PSİKOLOJİ
Ödüllü bir karikatürist ile ödüllü bir psikolog güçlerini birleştirip psikolojinin karmaşık (ve çoğu zaman komik) dünyasının kapılarını okurlar için aralıyor. Çizgilerle Psikoloji, insane dair karmaşık görünen konuları aldatıcı bir rahatlık içinde sunan ve nasıl olduğunu anlamadan bizi kendimizle tanıştıran eğlenceli bir rehber...
Çizgilerle Psikoloji
Danny Oppenheimer
Domingo Yay.
S.: 232
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KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMAM
Ayhan Sicimoğlu’nun sempatik üslubunu, mutfak tarihi ve tabiatı üzerindeki sürükleyici renkli anlatımını hepimiz biliyoruz. O, artık hayatımızın bir parçası oldu...
Kargadan Başka Kuş Tanımam
Ayhan Sicimoğlu
Hürriyet Kitap
S.: 232
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KOMŞU KAPANI
Jamie ve Kristy yeni evlerine ilk taşındıklarında onları parlak bir gelecek bekliyordu. Evlenecek, aile kuracaklardı. Komşuları da arkadaş canlısı görünüyordu. Fakat çok geçmeden başlarına tuhaf şeyler gelmeye başladı. Kapılarının önünde ölü sıçanlar buluyor, duvarların arkasından korkunç sesler duyuyorlardı. Jamie’nin arkadaşı araba kazası sonucunda ağır yaralanınca, Jamie ile Kristy kendilerini bir dizi daha da ürkütücü saldırının hedefi olarak bulacaktı. Umutsuzluğa sürükleniyor olsalar da Jamie karşı saldırıya geçmeye hazırdı ancak karşısına kimi aldığından bihaberdi…
Komşu Kapanı
Mark Edwards
Epsilon Yay.
S.: 296
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TOPLU ÖYKÜLER 3
Usta yazar Stefan Zweig’ın bütün öyküleri ilk defa toplu olarak Türkçede!
Öyküler: Amok Koşucusu | Prater Baharı | Avare | Nişan | Yolculuk | Karmaşık Duygular | Bir Yaz Hikâyesi | Rahel Tanrı'yla Hesaplaşıyor | Üç Güvercin Efsanesi | Geç Ödenen Borç | Leporella | Alacakaranlık Öyküsü | Kızıl | Gömülü Şamdan
Toplu Öyküler 3
Stefan Zweig
Aylak Adam Yay.
S.: 536
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AŞKIN ON KANUNU
Annabel Winslow zor durumdaydı. Londra’daki ilk sezonundaydı ve fazlasıyla göze çarpan bir görünüme sahipti ama ne yazık ki kaba ve yaşlı Newbury Kontu açıkça ona kur yapıyordu. Tabii ki Annabel onunla evlenmek istemiyordu ancak babası yakınlarda ölmüştü ve yedi kardeşiyle annesi beş kuruşsuz ortada kalmıştı...
Aşkın On Kanunu
Julia Quinn
Epsilon Yay.
S.: 336
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İSYAN GÜNLERİNDE İSTANBUL
31 Mart İsyanı, modern Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birini teşkil eder. 33 yıl iktidarda bulunan Sultan 2. Abdülhamid tahttan indirilir. Bu isyanın bastırılması ile birlikte artık Osmanlı yönetiminde bir daha eski usullere geri dönülemeyeceği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gücü ortaya konulmuş oldu...
İsyan Günlerinde İstanbul
Sir V. M. Ramsay
Timaş Yay.
S.: 232
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DÜNYANIN EN HARİKA FİKRİ
Çok satan Zeki Olduğunu Düşünüyor musun? kitabının yazarı John Farndon bu defa dünyayı değiştirdiğini düşündüğü fikirlerin izini sürüyor. Dünyanın En Harika Fikri kitabının her bir bölümü farklı bir fikrin düğümlerini çözmenizi sağlıyor...
Dünyanın En Harika Fikri
John Farndon
Eksik Parça
S.: 320
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ÜTOPYA
Thomas More, başyapıtı Ütopya’da toplumun kusursuzluğa ulaştığı ve insanların uyum içinde yaşadığı hayali bir adanın tasvirini yapar, gelgelelim Ütopya’nın kelime anlamı “olmayan yer”dir ve More’un nesiller boyu esin kaynağı olan bu çalışması yaşadığı yozlaşmış ve tekinsiz zamanlara, insanlığın zaaflarına yönelmiş sert bir saldırı niteliğindedir...
Ütopya
Thomas More
Kafka Yay.
S.: 232
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YAKLAŞIK KIRK ÇÖP
Yaklaşık Kırk Çöp’ü okurken yaşamdan, yaşadığınız yerden, her gün yanından geçtiğiniz insanlardan izler buluyorsunuz. Öykülerdeki karakterler şehir yaşamının biriktirdiği anlarda oluşan izlerin peşine düşüyor. Ölüm, yabancılaşma, yalnızlık, arkadaşlık, evlilik, çevre, mekân öykülerin çatısını oluşturuyor. Önsel Külük öykülerinde yarattığı atmosferi ironi ile bezeli dili, canlı anlatımı ve sözcük seçimleriyle güçlü hale getiriyor. Nakış gibi işlenmiş yalın, etkileyici diliyle anlatısını canlı kılan bir öykücüyle tanışmaya hazır mısınız?
Yaklaşık Kırk Çöp
Önsel Külük
Eksik Parça Yay.
S.: 136
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Damla Karakuş
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