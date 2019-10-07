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54 yaşındaki kadını taşla öldürüp, ormana attılar

Afyonkarahisar’da dün temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi.

İHA | 07.10.2019 - 17:59..
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Oğluyla birlikte Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi.

Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı.

ANNESİ GERİ DÖNMEYİNCE POLİSE HABER VERDİ

İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Dün akşam saatlerinde Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

54 yaşındaki kadını taşla öldürüp, ormana attılar

BAŞINA TAŞ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Temizlik işçisinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, bir kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedin, kayıp Huriye Helvacı’ya ait olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapıldı. Otopsi sonucu tanınmaz halde bulunan cesedin, Huriye Helvacı’ya ait olduğu tespit edildi. Kadının başına taş vurularak öldürüldüğü öğrenilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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