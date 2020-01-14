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Bursa'da 2 hırsız suçüstü yakalandı

Bursa’da bir pastahaneyi üç kez soyan hırsızlar, dördüncü kez girdikleri pastahanede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 14.01.2020 - 03:55..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında, pastahanenin kapanmasını fırsat bilen 3 çocuk etrafı kolaçan ettikten sonra 2'si, pastahanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girdi.

BİR VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Çocukları gören bir vatandaşın polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören gözcü, içerideki arkadaşlarına haber vermeden olay yerinden kaçtı. Pastahanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark edince içeriyi kontrol etti.

Bursa'da 2 hırsız suçüstü yakalandı

SOYUNMA ODASINDA YAKALANDILAR

Kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu gören ekipler, pastahanenin alt katındaki depoya indi. Soyunma odasında saklanmaya çalışan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların pastahaneye girmeleri, kasadaki paraları almaları ve polis tarafından yakalanmaları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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"ONLAR BİZİM EKSİĞİMİZİ BİZDEN İYİ BİLİYORLAR"

Aynı hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastahaneye girdiğini ifade eden işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda yakalanıp taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler. Ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" diye konuştu.

Bursa'da 2 hırsız suçüstü yakalandı

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