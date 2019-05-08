Van’da 155 kilo eroin ele geçirildi

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı kamyonette arama yapıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı aramada, kamyonetin kasasının altı ile şasesinin üst kısmına yapılan özel bölmeye zulalanmış 152 paket halinde 155 kilo 810 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan S.D. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.