Yunanistan sandık başında

Ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışan Yunanistan'da halk, yeni dönem milletvekillerini seçeceği erken genel seçim için sandık başında.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta, 07.00-19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşecek seçime, 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarışıyor.

Seçim sistemine göre, hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.

KATILIM ORANININ DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR

Ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılan seçimde, sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

ÇİPRAS KOLTUĞU KAYBEDEBİLİR

Son anketlere göre seçim yarışı, Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013'te Antonis Samaras'ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis'in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eski başbakan ve Yunan siyasetine özellikle 90'larda damgasını vurmuş isimlerden Miçotakis'in oğlu ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis'in kardeşi olan Kiriakos Miçotakis'in, partisi ND ile tek başına iktidara gelme ihtimali bulunuyor.

Bu durumda, "ülkenin en genç başbakanı" olarak son 4 yıldır görevini sürdüren ve ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitiren Çipras'ın, siyasi hayatına ana muhalefet lideri olarak devam etmesi bekleniyor.

HÜKÜMET SENARYOLARI

Öte yandan, PASOK'un omurgasını oluşturduğu ittifak partisi Değişim Hareketi (KINAL), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve AP seçimlerinde kan kaybına uğrayan aşırı sağ Altın Şafak partilerinin de yeni dönemde Mecliste yer alacağı tahmin ediliyor.

Anketlerde, Kiriakos Velopoulos'un liderliğini yürüttüğü bir diğer aşırı sağ Yunan Çözümü (Ellinki Lisi) ve SYRIZA'nın ilk döneminde Maliye Bakanlığı görevini yürütürken ismini duyuran ancak daha sonra anlaşmazlık yaşayarak ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 de barajı geçme ihtimali bulunan partiler arasında gösteriliyor.

Yeni dönemde ülkenin tek başına iktidarla mı yoksa koalisyon hükümetiyle mi yönetileceği sorusunun cevabını ise meclise girmeyi başaracak parti sayısı verecek.

Seçime, Batı Trakya Türk Azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday da katılıyor.