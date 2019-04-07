Zonguldak'ta otomobil refüje ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Zonguldak'ta meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Devrek ilçesi yakınlarında oldu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Aykut K. (30) idaresindeki 67 LR 509 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan şoför Aykut K. ve yolcu olarak bulunan Tayfun K. (30) hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.