taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Zonguldak'ta otomobil refüje ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Kaza yapan otomobil önce refüje, ardından elektrik direğine çarparak 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

İHA | 07.04.2019 - 11:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Devrek ilçesi yakınlarında oldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aykut K. (30) idaresindeki 67 LR 509 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan şoför Aykut K. ve yolcu olarak bulunan Tayfun K. (30) hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta otomobil refüje ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Zonguldak'ta otomobil refüje ve elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

176
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

165
İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

114
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir iddiası

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir iddiası

95
Washington Post Trump'ı Selman konusunda eleştirdi

Washington Post Trump'ı Selman konusunda eleştirdi

11
Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

56
Terör örgütü YPG'ye yardımlara ara verilmedi

Terör örgütü YPG'ye yardımlara ara verilmedi

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir