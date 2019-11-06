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İstanbullular sıcak havayı denize girerek değerlendirdi

İstanbul'da, "pastırma sıcakları"nı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

AA | 06.11.2019 - 21:30..
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Sonbaharın son demlerinin yaşandığı İstanbul'da, halk arasında "pastırma sıcakları" olarak adlandırılan sıcak hava etkisini gösteriyor.

Kartal'da da güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sahiller ve parklarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da balık tuttu

İstanbullular sıcak havayı denize girerek değerlendirdi

İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilerek denize girdiler VİDEO

"BU SENE HAVA ŞAŞIRTTI"

Denize giren Güneş Erinç, kasım ayına göre oldukça güzel bir hava yaşadıklarını dile getirerek, güneşli havalarda denize girdiğini söyledi.

Genelde Dragos'tan Kartal'a veya Kartal'dan Büyükada'ya yüzdüğünü kaydeden Erinç, "Devamlı yüzdüğümüz için alışkanlık oldu. Bu sene hava şaşırttı. Havalar bu sene daha iyi gidiyor." dedi.

Ahmet Kalkavan da yaklaşık 2 kilometre yüzeceğini ve çocukluğundan bu yana İstanbul'da denize girdiğini anlattı.
Kalkavan, "Yarışlara da katılıyorum. Yaş grubuma göre birinciyim. Sırtüstü Türkiye birincisiyim yaş grubuma göre." diye konuştu.

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