Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Gündem ise koronavirüs ve Türkiye...

Devlet tarafından koronavirüs ile ilgili ciddi tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Koca, Ankara'ya inen uçaktan, İran'daki son vakalar ile alınacak kişisel tedbirlere kadar birçok konu hakkında bilgi verdi.

"TEDBİRLERİNİZİ ALIN"

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele için kişisel hijyenin önemli olduğunu vurguladı.

Koca alıbacak tedbirleri şu şekilde sıraladı:

1- Kişisel hijyen ve el yıkaması çok önemli. Normal sabunla 20 saniye yıkama yeterli.

2- Tek kullanımlık mendiller kullanın.

3- Bu dönemde 1 metreden yakın mesafeye girmeyin.

4- Gripli olanların, mutlaka maske kullanmalı. Herkesin maske kullanmasına gerek yok.

5- Kalabalık, yoğun ortamlara mümkün mertebe girmeyin.

6- Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

TAHRAN'DAN GELEN UÇAĞIN ANKARA'YA İNDİRİLMESİ

Rotası İstanbul olan uçağı Ankara'ya çevirdik. Riski minimalize etmek için karantinaya ya da gözleme almamız gerektiğine karar verdik. Geçmişte hastane hazırdı, İstanbul'da hazır olan hastaneler var. Daha önce de personelin deneyiminin varlığı nedeniyle Ankara'yı daha uygun gördük.

İRANLILARI ÜLKEYE ALMIYORUZ

İranlı hiç kimseyi bu süreçte almıyoruz. Dün itibarıyla Çin dışında 33 ülkede koronavirüs görüldü. Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez. 'Virüs Türkiye'ye girmez' diyemeyiz ama bütün hazırlıklarımız var.

SINIR BÖLGELERİNDE HASTANELER OLUŞTURDUK

Çin ve İran'dan gelen herkesi 14 gün gözetim altında tutuyoruz. Bizim sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor. Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu. Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız.

Vatandaşlarımız rahat olsun, bütün tedbirleri alma konusunda hassasız.

KORONAVİRÜS VAKALARININ GİZLENDİĞİ BİLGİSİ

Tedavi zincirini bırakıp, 'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi?"

Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkama çok önemli. İran'da ciddi bir salgın var, bize de gelebilir, ülke risk altında.