Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine un ve bakliyat dağıtımı yapılacak

Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine un ve bakliyat dağıtımıSuriye'nin kuzeyinde bir yandan teröristleri bölgeden temizleyen Türkiye, diğer yandan sivil halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) görevlendirdi.

100 BİN TON UN 10 BİN TON BAKLİYAT

İhtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO’nun görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

AFAD ÖDENEKLERİNDEN KARŞILANACAK

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD’ın ödeneklerinden karşılanacak. Ürünlerin hesaplanan maliyeti ise "görevlendirme bedeli" kapsamında Hazine tarafından karşılanacak.