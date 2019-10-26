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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda, 8 yıldır firari olan N.K. isimli şahıs nokta operasyonla gözaltına alındı.

İHA | 26.10.2019 - 14:16..
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, ''Kırk Surat'' lakaplı 8 yıldır aranan şüpheli, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalandı.

8 YILDIR ARANIYORDU

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2011 yılından itibaren “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında “Aranıyor” kaydı bulunan, 8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan N.K. isimli şahıs, gözaltına alındı.

140 KİLO ESRAR

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Lice ilçesi Yorulmaz Köyü içerisinde belirlenen yerde 25 Ekim 2019 Cuma günü yapılan Şehit Jandarma Astsubay Üst çavuş Seçkin ÇİL-03 operasyonunda, N.K. isimli firari şahıs, bahse konu evin içerisindeki saklandığı dolapta, yanında bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalanmıştır. Aynı köyde yapılan aramada, 4 jelikan bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilogram esrar ele geçirilmiş olup, ele geçirilen uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği muhafaza altına alınmıştır.” denildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

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