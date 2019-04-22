Kılıçdaroğlu saldırının planlandığını söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün PKK'lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğramıştı.

Bugün sabah saatlerinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PLANLANAN BİR SALDIRIYDI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dün katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Planlanan bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi" açıklaması yaptı.

BU SALDIRI FARKLI

"Hoş olmadı, planlanan bir saldırıydı. Protesto kabul edilebilir ama bu saldırı farklı. Güvenlik önlemi yetersizdi.

EVDEKİLER EVİMİZ YAKILIR MI KORKUSU YAŞADI

Evdekiler evimiz yakılır mı korkusu yaşadı. Nazik davrandılar, çay demlediler. İçemedim çıkmam gerekti. Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum.

"KAMUFLAJ İLE ÇIKARTALIM DEDİLER"

Eve Emniyet Genel Müdürü geldi. Kamuflaj ile çıkartalım dediler kabul etmedim. Nasıl geldim ise öyle çıkacağım dedim. Akar'a sormak lazım ifadelerini. O atmosferde mi söyledi ne demek istedi. Sağduyulu davranmak lazım."



