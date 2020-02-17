Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları...

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, “gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?“ sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır. Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. John Patrick’in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu’nun çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadınla bir erkeği karşı karşıya getirir. Kadın ve Erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu sohbetin sonu nereye varacaktır? Sabahattin Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI

Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı, Selçuk Soğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Gizem Akkuş, Fahri Kıncır, İrem Arslan, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Sinan Bengier, Sarin Karadaş, Zeynep Ceren Gedikali, Nazife Oğlakçıoğlu, Pınar Pamuk, Yağmur Damcıoğlu Namak, Aybar Taştekin rol alıyor. Oyun, 20-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğlu’nun yazıp Bora Seçkin’in yönettiği oyunda Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

ÇOCUK OYUNLARI RÜYA

(5+Yaş) Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş) Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Sema Çeker ve Gözde İpek Köse’nin rol aldığı oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Sema Çeker ve Gözde İpek Köse’nin rol aldığı oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

PERİKIZ (7-77 Yaş)(Yeni Oyun)

Peri Kız, genç bir iyilik perisidir. Her perinin ergenlik döneminde güvenilirlik ve kıdem kazanmak için girdiği sınavın son aşamasındadır. Küçük insanına görünme hakkını kazanan Peri Kız, bu sınavı geçerse gerçek bir iyilik perisi olacaktır. Ancak karanlıkta kaybolmamak için en doğru zamanı beklemesi gerekmektedir ve genç peri için bu sınav hiç de kolay değildir. Peri Kız, Kara Peri’nin büyülü kara oyunuyla bir yandan gerçek kimliğini korumaya çalışırken, bir yandan da iyilik ile kötülük arasında bir çatışmanın tam ortasında kalır. Ancak, özündeki iyilik, özgür iradesi, kendine olan inancı ve Can'ın da yardımları sayesinde kötülükle cesaretle savaşacak ve kara büyünün etkisinden kurtulacaktır. Sevtap Çapan’ın yazıp yönettiği oyunda Aslı Yiğit, Cihat Faruk Sevindik, Ebru Üstüntaş, Elif Verit, Emel Bertan, Güzin Alkan, Özge Kırdı, Pınar Pamuk, Seda Yılmaz, Sinem Yoldaş, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood’s’un yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Müslüm Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 23 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz