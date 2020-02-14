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55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı

Adana'da nitelikli yağma suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlü, kahvehanede "batak" oynarken yakalandı.

İHA | 14.02.2020 - 11:34..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri tarafından "nitelikli yağma" suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Nurettin O.'nun bir kahvehanede olduğu bilgisine ulaşıldı.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polislerin düzenlediği baskında, hükümlü 'batak oynarken' yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi kendisinin Nurettin O. olmadığını ileri sürdü.

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüphelinin parmak izi alındığında Nurettin O. olduğu belirlendi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı ViDEO

55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı

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