taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8749
Euro
6.5542
Altın
1288.58
Borsa
90011.62
Gram Altın
243.326

Rusya'dan Türk ürünlerine eleştiri Özbek ürünlerine övgü

Son günlerde Rusya tarafından geri gönderilen tarım ürünleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada Özbek ürünlerinin Türk ürünlerinden daha kaliteli olduğu belirtildi

AA | 30.05.2019 - 21:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Rusya'dan Türk ürünlerine eleştiri Özbek ürünlerine övgü

Rus Ekonomi Bakanı Oeşkin, Özbekistan'la tarım ürünleri ticaretinde bariyerlerin kaldırılması ve bu ülkenin ürünlerinin Rus pazarındaki payının artırılması için hazırlanan birtakım protokollerden bahsederken, bu anlaşmalar sonucunda Türkiye'nin Rus pazarındaki yerinin zayıflayabileceğini ima etti.

"ÖZBEK ÜRÜNLERİNİ TÜRK ÜRÜNLERİNE TERCİH EDERİM"

"Özbekistan'dan gelenler yüksek kaliteli ürünler, bunlar Rus tüketicilerin beğendiği ürünler. Özbekistan'la ticarette bariyerlerin kaldırılmasına hizmet edecek bu mekanizmaların yaratılmasının sebebi de bu. Zira söz konusu mekanizmalarla maliyet azaltılacak ve Rus pazarında fiyatlar da düşürülecek" diyen Oreşkin şunu da ekledi: "Ayrıca bu yolla diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlar, söz gelimi Türkiye'den yapılanlar, pazardan çıkarılacak."

Özbekistan ürünlerinin başka ülkelerden gelen mallarla rekabet edebileceğini ve Türk ürünlerinin yerini alabileceğini söyleyen Rus Ekonomi Bakanı, "Benim şahsi fikrime göre Türk ürünleri birazcık daha düşük kaliteli. Kişisel olarak, Özbekistan domateslerini Türkiye'den gelenlere tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Oreşkin şöyle devam etti: "Şimdiyse yapılması gereken taze Özbekistan ürünlerinin Rus pazarında uygun fiyatlı ve kolay bulunur olmasına imkân verecek bir sevkiyat sistemi oluşturmak."

İLİŞKİLER 'DOMATESLE' ÖLÇÜLÜYORDU

Domates, Rusya ve Türkiye'nin ticari ilişkileri bakımından hassas bir ürün grubu. Zira domates bir dönem ilişkilerin ne denli iyi ya da kötü olduğunun ‘ölçülmesine yarayan’ bir sembol hâline gelmişti.

Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi yüzünden, domates de dahil olmak üzere Türkiye'den bir dizi tarım ürününün alımı Ocak 2016'dan itibaren durdurulmuştu. Bu, yıllardır Rus pazarı odaklı çalışan Türk üreticiler için ciddi bir kayıp anlamına geliyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

1043
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

801
Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

836
Avukatlara yeşil pasaport hakkı

Avukatlara yeşil pasaport hakkı

370
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

600
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

373
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir