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TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, son yılların tek seferde yapılan en büyük askeri sevkiyatını Kilis'e gerçekleştirdi.

İHA | 23.12.2018 - 00:17..
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TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

Hatay’dan yola çıkan çok sayıda askeri malzeme taşıyan araç ve komando birlikleri, Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti.

Yüze yakın askeri aracın bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

KOMANDOLAR KİLİS'TE

Hatay’dan yola çıkan subay, astsubay, uzman çavuş ve askerlerden oluşan Siirt 4’üncü Komando Tugayı'na bağlı birlikler, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte 100 araçlık askeri konvoy ile Kilis’e geldi.

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

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TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

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