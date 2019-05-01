Siirt'te öldürülen teröristlerden biri para ödüllü

Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale gerilmişti.
Dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi.
600 BİN TL ÖDÜLLÜ
İçişleri Bakanlığı öldürülen teröristler hakkında bilgi paylaştı. Açıklamada "İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
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