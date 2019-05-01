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Siirt'te öldürülen teröristlerden biri para ödüllü

İçişleri Bakanlığı Siirt'te öldürülen 5 teröristten birinin 600 bin TL ödülle arandığını duyurdu.

AA | 01.05.2019 - 18:11..
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Siirt'te öldürülen teröristlerden biri para ödüllü

Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı  unsurlarınca yapılan operasyonda  5 terörist etkisiz hale gerilmişti.

Dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi.

600 BİN TL ÖDÜLLÜ

İçişleri Bakanlığı öldürülen teröristler  hakkında bilgi paylaştı. Açıklamada "İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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