555 milyon yıllık bir canlının fosili bulundu

Birçok hayvanın atası sayılan ve kurtçuğa benzer 555 milyon yıllık bir canlının fosili ortaya çıktı.

Keşifle ilgili ayrıntılar, PNAS dergisinde yayınlandı.

Pirinç tanesi büyüklüğündeki organizmanın fosilinin, Güney Avustralya'da Nilpena'daki kayalıklarda yer alan çok küçük oyukların incelenmesi sırasında keşfedildiği belirtildi.

555 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

California Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Scott Evans ve meslektaşları, fosili bulunan canlıya "Ikaria wariootia" ismini verdi. Uzmanlar, deniz tabanı organizmasının, 555 milyon yıl önce yaşamın çok hücreli ve daha karmaşık hale gelmeye başladığı Ediakara Dönemi'nde yaşadığını kaydetti.

Bunun, bilateral simetrili hayvanları kapsayan bilateria ailesine ait bugüne kadar bulunan en eski fosil örneği olduğu ifade edildi.