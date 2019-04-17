Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Apple ve Qualcomm’un, mikro işlemciler üzerindeki anlaşmazlıklarına bağlı tüm davaları karşılıklı olarak sonlandırmaya karar vermeleri, WSJ’ın manşetindeydi. Anlaşma sonucuna göre şirketler, 1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl uzatma opsiyonlu 6 yıllık bir küresel lisans anlaşması yaptı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen yangında büyük kısmı kullanılamaz hale gelen Fransa’nın Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa edilmesi için yapılan bağışlan ve yardım sözler, gazetenin manşetinde yer verdiği diğer bir başlık oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Notre Dame yangınının Fransız halkını derin bir üzütüye boğmasının ardından Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı telkin konuşmaları ve katedrali yenileme sözü vermesi, gazetenin gündem konusuydu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Fransız katedralini yerle bir eden yangının ardından ivedilikle başlayan yenileme çalışmaları ve son olara Etiyopya’da yaşanan uçak kazasının ardından hisselerinde çöküş yaşayan Boeing’in şirketi toparlama çabaları, FT’ın ana gündem konusuydu.

İNGİLTERE – THE TIMES

Notre Dame yangınında, katedralin, itfaiyecilerin yoğun çabaları sonucunda çökmesine yarım saat kala kurtarılması, İngiliz gazetenin ana sayfasında yer alan konu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Notre Dame Katedrali’nde, yangının söndürülmesiin ardından binanın içinde olduğu durum, The Guardian’ın da gündemindeydi.

İNGİLTERE – INDEPENDENT

Notre Dame yangından kurtarılan eserlerin koruma altına alınması İngiliz gazetenin gündemindeyken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB seçimlerinden kaçınamayacağına ilişkin yapılan bir analiz de ana sayfada yer aldı.