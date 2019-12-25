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Bursa'da bisiklete çarpmamak için ölümden döndü

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada şans eseri kimse yara almadan kurtuldu.

İHA | 25.12.2019 - 15:07..
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Bursa'da Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nden İstiklal Caddesine seyir halinde olan Erdoğan F. idaresindeki 3456 plakalı hafif ticarî araç, Murat Şahin Ö'nün kullandığı şarjlı bisiklette çarpmamak için manevra yaptı.

KONTROLDEN ÇIKIP KAZA YAPTI

Kontrolden çıkan araç önce park halinde bulunan bir arabaya, ardından kaldırıma çıkarak iki direğin arasında girerek durabildi. Kazada motosiklet sürücü ile eşi kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda ise maddî hasar meydana geldi.

Bursa'da bisiklete çarpmamak için ölümden döndü ViDEO

Bursa'da bisiklete çarpmamak için ölümden döndü

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa'da bisiklete çarpmamak için ölümden döndü

Bursa'da bisiklete çarpmamak için ölümden döndü

Bursa'da bisiklete çarpmamak için ölümden döndü

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