Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kadir gecesini ihya etmek isteyen binlerce Müslüman, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Camisi'ne gelerek programa katıldı.





AKSA'YA AKIN

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayanlar ile İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa’ya geldi ve teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa ve avlusunu doldurdu.





Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip, İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa’da Kadir gecesi ihya etmek için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.





Müslümanlar için en mübarek ve hayırlı gecelerden birisi olan Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gününde idrak ediliyor. Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.



