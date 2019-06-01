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Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kadir gecesini ihya etmek isteyen binlerce Müslüman, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Camisi'ne akın etti.

İHA | 01.06.2019 - 02:52..
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Kadir gecesini ihya etmek isteyen binlerce Müslüman, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Camisi'ne gelerek programa katıldı.

Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti

AKSA'YA AKIN

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayanlar ile İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa’ya geldi ve teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa ve avlusunu doldurdu.

Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip, İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa’da Kadir gecesi ihya etmek için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti

Müslümanlar için en mübarek ve hayırlı gecelerden birisi olan Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gününde idrak ediliyor. Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.

Müslümanlar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya akın etti

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