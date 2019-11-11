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Kocaeli'de çıkan yangında 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Körfez ilçesinde, yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 11.11.2019 - 09:22..
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Kocaeli'de, Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada sabah saatlerinde henüz sebebi bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALEDE BULUNULDU

Yangını fark eden Nezih Ç.'nin durumu ekiplere haber vermesiyle, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da binada mahsur kalarak dumandan etkilenenleri tahliye etti.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından binadan çıkarılanlar arasında dumandan etkilenen Nezih Ç., eşi, üst katta oturan abisi ve eşinin de aralarında olduğu 2’si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Körfez ve Derince’de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çıkan yangında Nezih Ç.’ye ait ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı belirtildi.

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