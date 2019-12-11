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57 yıllık televizyon 10 bin TL'ye satılacak

1962 yapımı olan ve hala sorunsuz olarak karasal yayınları çeken Alman markası televizyon, Çanakkale’deki bir antikacıda 10 bin liradan satışa çıkarıldı.

İHA | 11.12.2019 - 09:33..
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Çanakkale’de yaklaşık 10 yıldır antika dükkanı işleten 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, 2 sene önce Almanya’dan Türkiye’ye göç eden bir aileden aldığı 1962 yapımı Alman markası televizyonu, 10 bin liradan satışa çıkarınca vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hala sorunsuz olarak çalışan ve karasal yayınları mavi-beyaz renkle çeken 57 yaşındaki televizyonun bir de açılır-kapanır penceresi bulunuyor.

57 yıllık televizyon 10 bin TL'ye satılacak

TALEP ETTİĞİ FİYAT GELENE KADAR SATMAYACAK

Görenlerin dikkatle incelediği tarihi televizyona taliplerin çıktığını ancak fiyatta anlaşamadıklarını belirten Işıkar, bu ürünün dükkanına ayrı bir renk kattığını ve talep ettiği fiyat gelene kadar da satışını düşünmediğini dile getirdi. Tecrübeli antikacı, Türkiye’de 31 Ocak 1968'de başlayan televizyon yayınlarından 6 yıl önce üretilen bu ürünün o dönemde Almanya’da kullanıldığını da sözlerine ekledi.

57 yıllık televizyon 10 bin TL'ye satılacak

HALA ÇALIŞIYOR

Yarım asırlık televizyon hakkında bilgiler veren Barbaros Işıkar, Türkiye’de o dönemde yayın olmadığı için bu ürünün uzun yıllar Almanya’da kullanıldığını dile getirerek, “Bu televizyon, ilk televizyonlardan sayılır. 1960’lı yıllara ait Alman malı, lambalı bir televizyon. Şu anda hala çalışıyor ve karasal yayınları çekiyor. Oldukça iyi durumda. Bu televizyonu Almanya’dan Türkiye’ye göç etmiş bir aileden temin ettim. Türkiye’de bu televizyonun satışı yok. Buna 10 bin lira civarında bir fiyat istiyorum. Bazı iş yerleri talepte bulundu ancak fiyatta anlaşamadık. Öyle olunca da vermedim. Sevdiğim bir ürün.” ifadelerini kullandı.

57 yıllık televizyon 10 bin TL'ye satılacak

57 yıllık televizyon 10 bin TL'ye satılacak

57 yıllık televizyon 10 bin TL'ye satılacak

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