Adıyaman'da asker firarisi hırsızlıktan yakalandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

ASKERDEN FİRAR ETMİŞ

Hırsızlık yapılan yerlerde araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.B.'nin 2 ay önce Edirne'de görev yaptığı askeri birlikten firar ettiği öğrenildi.

Adıyaman'da firari askerin hırsızlık görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı VİDEO

7 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Ş.B.'nin Edirne'de de bir hırsızlık olayına karıştığı ve 7 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.