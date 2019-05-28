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Batman'da 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu açıkladı.

AA | 28.05.2019 - 18:39..
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Batman'da 4 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor. Mehmetçiğin operasyonlarına katlanamayan teröristler çareyi teslim olmakta buldu.

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Batman-Hasankeyf ilcesi Kelekci koyu kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yapmış olduğu operasyonda 4 teröristin saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olduklarını açıkladı.

8 JANDARMANIN KATİLİ TESLİM OLDU

Açıklamada, teslim olan 4 teröristten birinin 4 Ekim 2018’de Mardin Dargeçit Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde EYP saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili sözde mava grubu sabotajcısı Mahir kod adlı terörist olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

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