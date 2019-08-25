taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Kendisini darbeden kocasını bıçakladı

Kastamonu'da bir kadın, kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını bıçakladı. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 25.08.2019 - 01:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İnebolu ilçesine bağlı Toklukaya köyünde Yele Mahallesinde 40 yaşındaki Y.S, tartıştığı eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine 3 çocuk annesi F.S, eşinin şiddeti sırasında eline geçirdiği bıçağı kocasının karnına sapladı.

EŞİ AĞIR YARALI, KADIN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Ağır yaralanan Y.S, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Y.S, ardından Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

35
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

8
Kendisini darbeden kocasını bıçakladı

Kendisini darbeden kocasını bıçakladı

3
Çöpte bulduğu kör kediyi sahiplendi

Çöpte bulduğu kör kediyi sahiplendi

3
Trabzon'da Sturridge izdihamı

Trabzon'da Sturridge izdihamı

1
Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı farklı yendi

Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı farklı yendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir