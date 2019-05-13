Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

DOĞUM GÜNÜ KIZI

Bir doğum günü hikâyesi… Kısacık bir metinle yüreğimizde bir şeylerin yerini değiştiren bir büyü yapıyor Haruki Murakami.

Doğum Günü Kızı

Haruki Murakami

Doğan Kitap

S.: 68

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SEVEBİLMEK

Uluslararası çok satanlar listesinde haftalarca bir numara olan, Türkiye’de de yüz binlerce okura ulaşmayı başaran Vazgeçebilmek kitabının yazarı Guy Finley’den, ilişkilerin büyüsü üzerine eşsiz bir sevgi çözümlemesi...

Sevebilmek

Guy Finley

Çev.: Selda Terek

Destek Yay.

S.: 240

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RAMAZAN-NÂME

Ramazan-nâme, içerdiği yüzün üzerinde fasıl ve bin dört yüz yetmiş beş mâni ile türünün en hacimli eseridir. Yalnızca edebiyat ve dil açısından değil; dini, tarihî, coğrafî, içtimai yönlerden de zengin içeriğiyle kıymetli ve nadir bir eserdir. Eserde, umumiyetle İstanbul’un semt, hamam, mesireleri vs. gibi özellik­leri işlenmekle beraber renklerden, mesleklerden, hayvanlardan, meyve ve tatlılardan da bahsedilir.

Ramazan-nâme

Âmil Çelebioğlu

Dergah Yay.

S.: 240

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FARKINDALIK ALIŞKANLIĞI

Yazar Kate Sciandra, dikkatinizi şimdiki ana çekebilmeniz, zihninizi sessizleştirip huzur bulabilmeniz için çok çeşitli egzersizleri ayrıntılı talimatlarla anlaşılır tarzda ortaya koyuyor. Egzersizleri gündelik hayatınızın bir parçası yaparak sadece altı hafta içinde, hayatınızda büyük bir değişim yaratabileceksiniz.

Farkındalık Alışkanlığı

Kate Sciandra

Martı Yay.

S.: 240

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EVA VE GİZLİ GÜNLÜK

Eva'nın eski bir günlük ile başlayan inanılmaz hikâyesi!

Eva ve Gizli Günlük

Judi Curtin

Martı Yay.

S.: 192

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BU İŞİ EVA'YA BIRAK

Eğer çözülmesi gereken bir sorununuz varsa bunu kesinlikle Eva’ya bırakın!

Bu İşi Eva'ya Bırak

Judi Curtin

Martı Yay.

S.: 192

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KAN KARDEŞLER

Okula gitmek için yola çıkan üç küçük kızın başından korkunç bir kaza geçer. Vanessa yaşamını yitirir. Kitty bir bakımevinde hafızasını ve konuşma kabiliyetini tamamen yitirmiş bir halde yaşamaya mahkûm olur. Alison ise kaza sonrasında geçirdiği travma nedeniyle hayata tutunmakta zorlanmaktadır.

Kan Kardeşler

Jane Corry

Çev.: Duygu Filiz İlhanlı

Destek Yay.

S.: 408

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ISTRANCALI ABDÜLHARİS PAŞA

İlk romanı Yedikuleli Mansur’la hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Mehmet Berk Yaltırık’tan 17. yüzyılda başlayıp günümüze dek ulaşan, tarihi kurguyla korkuyu harmanlayan yeni bir kitap. Istrancalı Abdülharis Paşa, zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı…

Istrancalı Abdülharis Paşa

Mehmet Berk Yaltırık

İthaki Yay.

S.: 488

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BAY LESS

Andrew Sean Greer, “turist Amerikalı”yla alay ederken kültürün, cinsiyetin, yaşın ötesinde bir aşk hikâyesini, dehanın yakınında olmanın ama o yüceliğe asla erişememenin acısını mizahı asla unutmadan anlatıyor. Bay Less, yanlış anlaşılmalar, sonu gelmeyen hatalar ve insan kalbinin derinliklerine dair bir roman.

Bay Less

Andrew Sean Greer

İthaki Yay.

S.: 248

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TOZ

“İnce şeylerin hatırını gözeten” minima dizimizin ikinci kitabı olan Toz’a, “Onunla ne kadar savaşırsanız savaşın, toz her şeye sirayet eder. Kabarık topaklar, hattâ katmanlar halinde toplanır, şeylerin hatlarına uydurur kendini ve zamanın akışını işaretler. Kendi içinde, bir toplanma yeridir de, olmuş ve olacak olandan mürekkep gelişigüzel bir topluluk, bir izler kataloğu, bir tehditler envanteri ve bir vaatler kümesi” diyerek başlıyor Michael Marder.

Toz

Michael Marder

İthaki Yay.

S.: 120

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OLMAMIŞ KAHRAMAN EMEKLİSİ

Ali Lidar, dördüncü şiir kitabıyla bize dair olan her şeye dokunmaya devam ediyor. Şehirlerden, sokaklardan, kalabalıktan, aşktan, yalnızlıktan, dualardan, şarkılardan, masallardan, kaybedenlerden, müptezellerden, müezzinlerden kısacası hayattan ve bizden bahsediyor Olmamış Kahraman Emeklisi.

Olmamış Kahraman Emeklisi

Ali Lidar

İthaki Yay.

S.: 112

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Damla Karakuş

[email protected]

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