Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
DOĞUM GÜNÜ KIZI
Bir doğum günü hikâyesi… Kısacık bir metinle yüreğimizde bir şeylerin yerini değiştiren bir büyü yapıyor Haruki Murakami.
Doğum Günü Kızı
Haruki Murakami
Doğan Kitap
S.: 68
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SEVEBİLMEK
Uluslararası çok satanlar listesinde haftalarca bir numara olan, Türkiye’de de yüz binlerce okura ulaşmayı başaran Vazgeçebilmek kitabının yazarı Guy Finley’den, ilişkilerin büyüsü üzerine eşsiz bir sevgi çözümlemesi...
Sevebilmek
Guy Finley
Çev.: Selda Terek
Destek Yay.
S.: 240
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RAMAZAN-NÂME
Ramazan-nâme, içerdiği yüzün üzerinde fasıl ve bin dört yüz yetmiş beş mâni ile türünün en hacimli eseridir. Yalnızca edebiyat ve dil açısından değil; dini, tarihî, coğrafî, içtimai yönlerden de zengin içeriğiyle kıymetli ve nadir bir eserdir. Eserde, umumiyetle İstanbul’un semt, hamam, mesireleri vs. gibi özellikleri işlenmekle beraber renklerden, mesleklerden, hayvanlardan, meyve ve tatlılardan da bahsedilir.
Ramazan-nâme
Âmil Çelebioğlu
Dergah Yay.
S.: 240
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FARKINDALIK ALIŞKANLIĞI
Yazar Kate Sciandra, dikkatinizi şimdiki ana çekebilmeniz, zihninizi sessizleştirip huzur bulabilmeniz için çok çeşitli egzersizleri ayrıntılı talimatlarla anlaşılır tarzda ortaya koyuyor. Egzersizleri gündelik hayatınızın bir parçası yaparak sadece altı hafta içinde, hayatınızda büyük bir değişim yaratabileceksiniz.
Farkındalık Alışkanlığı
Kate Sciandra
Martı Yay.
S.: 240
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EVA VE GİZLİ GÜNLÜK
Eva'nın eski bir günlük ile başlayan inanılmaz hikâyesi!
Eva ve Gizli Günlük
Judi Curtin
Martı Yay.
S.: 192
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BU İŞİ EVA'YA BIRAK
Eğer çözülmesi gereken bir sorununuz varsa bunu kesinlikle Eva’ya bırakın!
Bu İşi Eva'ya Bırak
Judi Curtin
Martı Yay.
S.: 192
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KAN KARDEŞLER
Okula gitmek için yola çıkan üç küçük kızın başından korkunç bir kaza geçer. Vanessa yaşamını yitirir. Kitty bir bakımevinde hafızasını ve konuşma kabiliyetini tamamen yitirmiş bir halde yaşamaya mahkûm olur. Alison ise kaza sonrasında geçirdiği travma nedeniyle hayata tutunmakta zorlanmaktadır.
Kan Kardeşler
Jane Corry
Çev.: Duygu Filiz İlhanlı
Destek Yay.
S.: 408
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ISTRANCALI ABDÜLHARİS PAŞA
İlk romanı Yedikuleli Mansur’la hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Mehmet Berk Yaltırık’tan 17. yüzyılda başlayıp günümüze dek ulaşan, tarihi kurguyla korkuyu harmanlayan yeni bir kitap. Istrancalı Abdülharis Paşa, zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı…
Istrancalı Abdülharis Paşa
Mehmet Berk Yaltırık
İthaki Yay.
S.: 488
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BAY LESS
Andrew Sean Greer, “turist Amerikalı”yla alay ederken kültürün, cinsiyetin, yaşın ötesinde bir aşk hikâyesini, dehanın yakınında olmanın ama o yüceliğe asla erişememenin acısını mizahı asla unutmadan anlatıyor. Bay Less, yanlış anlaşılmalar, sonu gelmeyen hatalar ve insan kalbinin derinliklerine dair bir roman.
Bay Less
Andrew Sean Greer
İthaki Yay.
S.: 248
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TOZ
“İnce şeylerin hatırını gözeten” minima dizimizin ikinci kitabı olan Toz’a, “Onunla ne kadar savaşırsanız savaşın, toz her şeye sirayet eder. Kabarık topaklar, hattâ katmanlar halinde toplanır, şeylerin hatlarına uydurur kendini ve zamanın akışını işaretler. Kendi içinde, bir toplanma yeridir de, olmuş ve olacak olandan mürekkep gelişigüzel bir topluluk, bir izler kataloğu, bir tehditler envanteri ve bir vaatler kümesi” diyerek başlıyor Michael Marder.
Toz
Michael Marder
İthaki Yay.
S.: 120
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OLMAMIŞ KAHRAMAN EMEKLİSİ
Ali Lidar, dördüncü şiir kitabıyla bize dair olan her şeye dokunmaya devam ediyor. Şehirlerden, sokaklardan, kalabalıktan, aşktan, yalnızlıktan, dualardan, şarkılardan, masallardan, kaybedenlerden, müptezellerden, müezzinlerden kısacası hayattan ve bizden bahsediyor Olmamış Kahraman Emeklisi.
Olmamış Kahraman Emeklisi
Ali Lidar
İthaki Yay.
S.: 112
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Damla Karakuş
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