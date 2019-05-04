Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, binanın girişinde beslenen arılar, bir anda mahalleyi sardı. Sokaktan geçen vatandaşlar, arı saldırısı nedeniyle neye uğradıklarını şaşırdı.
ÇOK SAYIDA VATANDAŞI ARI SOKTU
Mahallede yaşayan aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaşı arı soktu. Mahallede görüntü alan gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Bazı vatandaşların arı sokması nedeniyle hastaneye başvurdukları öğrenildi.
Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı VİDEO
"EVDE ARI BESLİYORLAR"
Durumu belediye ekiplerine bildiren mahalleli, bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi. Mahallede yaşayan Yakup Erdem, "Evde arı besliyorlar. Sokağa yayıldı hayvanlar, çevreye zarar vermeye başladı. Şu anda millet panik içinde" ifadelerini kullandı.