Pendik'te kaza: 2 yaralı

Pendik sahil yolunda seyir halindeki bir aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun ortasındaki trafik lambasının direğine çarptı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine düştü.

Kazada iki kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aracın takla atarak otomobilin üzerine ters şekilde düştüğü kaza, görenleri şaşkına çevirdi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Aracın üzerine düştüğü otomobilden yara almadan kurtulan kadın, “Beklerken arabalara yeşil ışık yandı, hareket etmeye başladı. Karşıdan araba hızla ilerliyordu. Sadece uçtuğunu ve bizim arabaya fırladığını gördüm. Panik halinde dışarı çıktık, hiçbir şey hatırlamıyorum.” dedi.