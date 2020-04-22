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58 metre yükseklikten korona vakalarını tespit eden drone

Draganfly şirketinin geliştirdiği ve 58 metre yükseklikten koronavirüs bulaşan insanları tespit edebilen drone, ABD'de test edildi.

Haber Merkezi |
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58 metre yükseklikten korona vakalarını tespit eden drone

Koronavirüs gibi bir salgınla başa çıkmanın en büyük zorluklarından bir tanesi de kimin enfekte olduğunu ve hastalığın ne kadar yaygın olduğunu tespit etmektir.

Virüs belirtisi gösteren milyonlarca insanı taramadan geçirmek pratik olmadığı gibi, aynı zamanda çok zaman alıcıdır.

Aerospace firmasının tasarladığı ve Draganfly'ın geliştirdiği drone'lar, 58 metre yüksekliğe kadar uçarak insanların vücut sıcaklığını, nefes alıp verme ve kalp atış hızını tespit edebiliyor.

DRONE

ÖKSÜRENLERİ HAVADAN İŞARETLİYOR

ABD'de test edilen koronavirüs drone'ları, aynı zamanda öksüren veya hapşıranları havadan işaretleyip, sosyal mesafe kuralına uymayanları da belirleyebiliyor.

Yeni drone'lar; havaalanları, ofisler, tren istasyonları ve parklar dahil olmak üzere, halka açık yerlerdekii hastalıkları başarıyla tanımlayabiliyor.

Draganfly'dan dün yapılan açıklamada, ABD'de koronavirüs semptomlarını havadan tespit edebilen hava araçlarının ilk test uçuşlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Instagram: @eshteknoloji

58 metre yükseklikten korona vakalarını tespit eden drone

58 metre yükseklikten korona vakalarını tespit eden drone58 metre yükseklikten korona vakalarını tespit eden drone

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