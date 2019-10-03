Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Pençe Harekatları'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son olarak 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

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Kocaeli'de polisi yaralayan 2 hırsız tutuklandı

Bir iş yerini soyarak 50 bin TL’lik zarar verdikten sonra kaçarken çarptıkları polis memurunu yaralayan hırsızlık çetesinin üyelerinden 2’si tutuklanırken, 2’si ise serbest bırakıldı.