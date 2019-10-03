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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

İHA | 03.10.2019 - 01:55..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Suriye’nin Telabyad kentine sınırı bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

DİREKT SINIR KARAKOLLARINA GİTTİ

Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yapmadan sınır karakollarına gitti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

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