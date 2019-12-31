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Antalya'da kedi cinayeti

Bir sitenin bahçesindeki kedi, çelik telle asılarak öldürüldü.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 17:41..
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Antalya'da Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde vahşet meydana geldi.

Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'da kedi cinayeti

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.

"KIZIM HER GÜN BESLİYORDU"

Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Nuray Yurttaş, "Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

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