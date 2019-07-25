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Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde, biri gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu. Teröristlerin ikna yoluyla teslim oldukları belirtildi.

AA | 25.07.2019 - 11:42..
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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları, teröristleri canından bezdirdi.

Çözülme ve kaçışların olduğu terör örgütünde, teröristler de teslim olmaya başladı. Buna göre 4 terörist ikna yoluyla, toplamda 5 terörist dün Şırnak’ta emniyet birimlerine teslim oldu.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLDULAR

Teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Söz konusu teröristin, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çabası sonucu ikna yoluyla teslim olan teröristler arasında bulunduğu belirtildi.

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