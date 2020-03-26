Dunning-Kruger Sendromu nedir

Dunning-Kruger Sendromu diğer adıyla cahil sendromu her şeyi bildiğini zanneden ve bunu her ortamda dile getiren cahil kişilere denir.

Dunning-Kruger Etkisi ya da Dunning-Kruger Sendromu, Cornell Üniversitesi'ndeki iki psikolog olan Justin Kruger ve David Dunning’in tanımladığı algılamada yanlılık eğilimidir.

CAHİL CESARETİ

Bu kişilerde, tipik olarak, beceriksiz,bilgisiz oldukları konulardaki becerileri,bilgileri sorulduğunda, gerçekte olandan çok daha yüksek olduğunu iddia ettikleri görülür.

Yani bu kişiler, cehaletlerinden ötürü sahip oldukları cesaret nedeniyle, kendilerini aslında bilgisiz oldukları bir konunun uzmanı ilan edebilirler.

HER ŞEYİN EN İYİSİNİ BİLİRLER

Cahil sendromu taşıyan insanaların aslında "bilmedikleri" bir şey yoktur. Gururlarından asla taviz vermezler her ortamda bilmedikleri halde konuşurlar. Bu aynı zamanda psikolojik bir vakadır.

LAF KALABALIĞI

Laf kalabalığı yani demogojiyle karşındaki insanları sürekli susturmaya çalışırlar. Bağırarak, çağırarak haklı olduklarını göstermeye çalışırlar. Kulaktan dolma bilgileri sağda solda dile gitrerek bilgili olduklarını savunurlar.