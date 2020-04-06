Göztepe Şehir Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beyoğlu'nda marketi soymaya gelen iki hırsız dayak yedi

1 Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı İngiltere, Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde virüs bulunduğunu açıklarken, Avustralya da Çin'den ithal edilen yaklaşık 800 bin adet virüslü ve kusurlu maskeye el koydu.

3 İstanbul'da 120 bin 727 aileye daha sosyal yardım İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 120 bin 727 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.

4 Bilecik ve Siirt'te bazı köyler karantinada Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy’de ve Siirt'in Şirvan ilçesindeki bazı köy ve mezralar, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

5 Rusya’da 3 papazda koronavirüs çıktı Rusya’da 3 kilise papazında korona virüs tespit edilirken, kilisede ayine katılanların izole edilmesi gerektiği açıklandı.

6 Dışarı çıkamayan torununa ahşaptan park yaptı Rize'de yaşayan Mustafa Türk, evde canı sıkılan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle parka götüremediği torunu için, atölyesinde yaptığı ahşap salıncak ve kaydırağı salonuna kurdu.