Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca işçi gibi memur emeklileri de zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.
TOPLU SÖZLEŞMEDEN YÜZDE 9 ZAM GARANTİ
Görevdeki ve emekli olan memurlar yapılan toplu sözleşmeye göre; 2019 yılı Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alacak.
OCAK'TA YÜZDE 11'LİK ZAM GELEBİLİR
Bununla birlikte, geride bıraktığımız 6 ayda enflasyon yüzde 3,5'i aşarsa fark da maaşlarına zam olarak yansıyacak. TÜİK'in son açıkladığı enflasyonun yüzde 10,64 olduğu ele alınırsa; görevdeki ve emekli olan memurlara yüzde 7'nin üzerinde ek zam geleceği bekleniyor. Bu sayede 2019 yılında, yaklaşık yüzde 11'lik bir zam öngörülüyor.
OCAK AYINDA MEMUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI ZAMLAR