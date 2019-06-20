Yılanı öldürmek isterken kendini vurdu

Merada hayvan otlatan F.K. adlı çoban, yılan saldırısına uğradı.

Ruhsatlı av tüfeğiyle yılana ateş etmeye çalışan F.K., panik ve heyecandan kendi ayağına ateş etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin yardımına koşmasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilen F.K., Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane doktoru, merminin birkaç milim daha içeri kayması durumunda ayağının parçalanabileceği belirtildi. F.K.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.