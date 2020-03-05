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Şehit annesinin yürek yakan feryadı

İdlib'de şehit olan Armağan Akman'ın cenazesinde hüzün hakimdi. Şehidin annesi, "Rüyalarıma gir, canım oğlum, seni çok seviyorum." dedi.

AA | 05.03.2020 - 15:33..
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Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

ACI DOLU ANLAR

Anne Gülseren Akman, şehit oğlunun naaşına sarılarak, "Canım oğlum, seni üzdüysem beni affet. Seni çok seviyorum. Ağlamayın, o kimse ağlamasın isterdi. Rüyalarıma gir, canım oğlum, seni çok seviyorum." dedi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Suat, annesi Gülseren ve kardeşi Cemile Akman taziyeleri kabul etti.

ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ SLOGANLAR

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Şehit annesinin yürek yakan feryadı

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