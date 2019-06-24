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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

DHA | 24.06.2019 - 22:02..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu.

ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Yangın saat 14.00 sıralarında ilçenin kırsal bölgesinde bulunan Demirtaş Mahallesi Pınarbaşı yolu mevkisindeki ormanlık arazide meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın alanına ekipler sevk edildi.

Antalya'da orman yangını

Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 30 personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alanya’da orman yangını VİDEO

Yaklaşık 5 dönümlük orman alanının zarar gördüğü yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. Aynı bölgenin üst kısmında bulunan Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkisinde 30 Haziran 2017 tarihinde büyük bir yangın meydana gelmiş, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında 10 kilometrelik ormanlık alan kül olmuştu.

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