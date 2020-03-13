5G, 2025 yılında bağlantıların yüzde 20'sini oluşturacak

Bazı ülkelerde yavaş yavaş kullanıma açılan 5G teknolojisi, 4G'den daha hızlı bir şekilde kullanıcı sayısını artıracak. Yapılan birçok araştırma, 2025 yılının sonuna kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sinin 5G destekli olacağını gösteriyor.

2019'da dört milyardan fazla bağlantı ile dünyanın önde gelen mobil teknolojisi olan 4G ise, şu anda dünya genelindeki toplam bağlantıların yaklaşık yüzde 52'sini oluşturuyor. Ancak GSMA'nın 2020 Mobil Ekonomi raporuna göre bu rakam, 2023 yılında yüzde 60 seviyesine kadar çıkacak.

4G bağlantısı, 2023 yılından sonra ise yavaş yavaş azalarak, 2025 yılında yüzde 56 seviyelerine gerileyecek.









5G'NİN DÜNYA'YA YAYILMASI BİRAZ ZAMAN ALACAK

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, 5G bağlantılarının sürekli olarak arttığını görebiliyoruz. Ancak bu teknoloji, aradan 5 yıl geçtikten sonra bile 4G teknolojisinin çok altında kalacak.

2G ve 3G teknolojisinin kullanım oranları hızla düşerken, 5G'nin zirveyi ele geçirmesi ise epey zaman alacak.

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