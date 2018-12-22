5G hakkında bilmeniz gereken gerçekler

Akıllı telefonlar yeni yılda yeni bir teknolojiye geçecek: 5G. Ülkemize ne zaman gelir bilinmez ama, bazı ülkeler şimdiden 5G teknolojisini kullanıyor. Önümüzdeki sene, özellikle Samsung, Apple, Huawei gibi dev markalar, 5G destekli telefonlar piyasaya sürecek. Dünyadaki çoğu büyük taşıyıcı firmanın, 5G ağlarını kurmak için çok çalıştıklarını biliyoruz.





5G'nin mevcut 4G LTE ağlarından çok daha yüksek frekanslarda çalışacağını bilen kullanıcıların aklında tek bir soru var: '5G tehlikeli mi?' Bu konu hakkında bilmeniz gerekenleri araştırdık.

5G MİLİMETRE DALGALARI NEDİR?





Şimdiye kadar, taşıyıcılar bize gerekli hizmetleri sunmak için 600MHz'den 2.6 GHz'e kadar spektrum bantları kullanıyorlardı. 5G teknolojisine geçince ise bu genişlik artacak ve daha yüksek frekans bantları kullanılacak. T-Mobile 600 MHz veya Sprint 2.5 GHz gibi bazı düşük frekanslı spektrumlar da 5G iletimlerinde kullanılacak, fakat taşıyıcılar genellikle 3,5 GHz, 6 GHz ve hatta 30 GHz gibi daha yüksek bantlardan yararlanıyor olacak. Qualcomm'un Snapdragon X50 5G Modem'in desteklediği Nighthawk 5G'nin, 30 GHz'de veya üzerinde bir bant genişliği kullanacağını biliyoruz.

5G MİLİMETRE DALGALARI GÜVENLİ Mİ?

Bu milimetre dalgalarının, beyninizi kızartacak kadar güçlü olduğunu düşünebilirsiniz, fakat durum hiç de öyle değil. 5G'nin kullandığı 30 GHz'e kadar çıkan dalgalar yüksek gözükse de, bu dalgalar herhangi bir zarar verecek kadar güçlü olmayacak.

MİLİMETRE DALGALARININ ÖTESİNDE NE VAR?

Belirttiğimiz gibi, milimetre denilen dalga aralığı 300 GHz dalgalara kadar uzanır. Genel olarak insan gözüyle görülmeyen kızılötesi dalgalar ise 300 GHz ile 385 THz (Teraherz) arasındadır. Bu nedenle, kızılötesi dalgaların uzunlukları 1 mm'den (en kısa mikrodalga uzunluğu) ile 780 nanometreye kadar değişen uzunluklara sahiptir.





Dalgalar, 700 nm ila 400 nm dalga boylarını veya 430 THz ila 790 THz frekanslarını içeren "görünür ışık" olarak algıladığımızın spektruma girerler. Neyse ki, görünür ışık spektrumu, dünyadaki canlılar için de zararlı değildir.

BU DALGALAR NE ZAMAN TEHLİKELİ OLMAYA BAŞLAR?

Yukarıdaki tabloda görülebilen ışığın üstündeki bütün dalgalar çok tehlikeli olabilir. Bu insanlar içinde tehlikelidir ve ileride telefonlar için herhangi bir teknolojide kullanılmaları imkansızdır.

SONUÇ

5G'nin, önceki hücresel teknolojilerden daha yüksek bir frekans aralığı kullanması beklenirken, bu frekans aralıkları insanlara zarar vermekten oldukça uzak olacak. “Milimetre dalgalar” bazılarına korkutucu gelebilir, ancak bu dalgalar aşırı yüksek frekans içermedikçe insanlar için herhangi bir tehlikeleri yoktur. Burada sadece dalga boylarından bahsediyoruz. Günlük hayatta telefonları kullanırken SAR değeri denilen, telefonların vücudumuza yaydığı radyasyona zaten hepimiz maruz kalıyoruz.



