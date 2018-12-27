5G sadece hızlı internet değil, birçok yenilik getirecek

Önümüzdeki yılda karşımıza çıkacak 5G teknolojisi, sadece internetimizi hızlandırmayacak. Çeşitli teknoloji sektörleri de 5G'den faydalanacak. 5G teknolojisi biraz daha hızlı, biraz daha güvenli ve yeni bir teknoloji, fakat 5G bundan çok daha fazlasını bizlere sunacak.

Cihazların internete ve daha da önemlisi birbirine bağlanma şeklini değiştirecek olan 5G teknolojisi yıldan yıla yayıldıkça, kablosuz bağlantı kullanan her şeyi değiştirecek.

5G'Yİ BU KADAR ÖNEMLİ KILAN NE?

Her şeyden önce 5G gerçekten çok hızlı. 4G'den 150-200 kat daha hızlı olan bu teknoloji, aynı zamanda çok düşük gecikme oranları sunuyor. 4G yaklaşık 100-200 milisaniye gecikme oranı sunarken, 5G bu gecikme oranını 1 milisaniyeye veya altına indirebilir. İnsanda ise bu süre yaklaşık 200-300 milisaniyedir.

KENDİ KENDİNE SÜRÜŞ ARABALARI VE 5G





Hızlı bir şekilde bilgi gönderip alabilmemiz için 5G teknolojisinden oldukça fazla yararlanacağız. Bunun anlamı da hiçbir gecikme olmadan etrafımızdaki nesnelerle iletişim halinde olacağımızdır. Kendi kendine sürüş arabaları, 5G'den çıkan en büyük atılımlardan biri olabilir Bu arabalar 5G sayesinde diğer araçlarla, trafik ışıklarıyla, yol sensörleriyle ve diğer birçok nesnelerle çok hızlı bir şekilde iletişim kuracak. Bir düşünün, insan reaksiyon hızı 200 milisaniye ve hergün binlerce kaza meydana geliyor.

Arabanızın yaklaşık bir milisaniyede, etrafındaki yüzlerce araca tepki verebildiğini ve veri iletebildiğini hayal edin. Sadece araba kazalarını önlemekle kalmayıp, trafik sıkışıklığını tamamen sona erdirebilirsiniz.

ROBOTLAR VE 5G





5G, gelecek nesil robotik cihazlara da güç sağlayabilir. Örneğin cerrahlar tarafından gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilen robotlar, dünyanın öbür tarafından bile cerrahi müdahalede bulunabilir. Bu tamamen 5G teknolojisinin gecikmeyi neredeyse sıfıra indirmesi ile gerçekleşebilir.

5G'NİN DEZAVANTAJI

Büyük şirketler, ağlarını kurmak ve onu kullanabilecek yeni teknolojileri finanse etmek için milyarlarca dolar harcadılar, fakat bu teknoloji her zaman iyi sonuçlar sunmuyor. 5G teknolojisi 4G'den daha yüksek ve daha kısa frekans dalgaları kullanır. Daha kısa dalgaların ve daha yüksek frekansların büyük bir dezavantajı var: Fazla uzağa gidemezler.





5G sinyalleri, kullandığı dalga boyu ve frekansları nedeniyle çok fazla uzağa ulaşamıyor. Örneğin 4G teknolojisinde 10 kilometreye kadar yayılabilen sinyaller, 5G'de sadece 300 metreye kadar yayılabilir ve duvarlardan veya yağmurlardan geçemezler. Bu kadar kısa bir sinyal mesafesine sahip olmak, her iki yüz metrede bir yeni bir verici dikilmesine neden olabilir. Dünyadaki bazı şirketler bu sorunu çözdüğünü iddia etse de, şu an için ortada kanıtlanmış bir sonuç yok.