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5G teknolojisi arabaları daha akıllı hale getirecek

Şu anda birçok ülkede alt yapısı oluşturulmaya başlanan 5G, arabaların daha da akıllı olmasını sağlayacak.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 10:39..
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Silikon vadisi devi Qualcomm, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde ikinci nesil 5G modem olan Snapdragon X55'i tanıttığında, daha hızlı indirme hızı ve daha az gecikme süresi sözü vermişti. Milyonlarca akıllı telefon ve tablet kullanıcısını sevindiren yeni nesil 5G modemleri, 2019 yılının sonlarına doğru iyice yayılıp daha fazla kişiye ulaşacak.

Qualcomm'un Ürün ve Teknoloji Pazarlama Müdürü Maged Zaki, 5G teknolojisinin otomotiv endüstrisine nasıl ulaşacağı konusunda birtakım açıklamalarda bulundu.

5G

5G'NİN EN BÜYÜK UYGULAMA ALANLARINDAN BİRİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Qualcomm'un Ürün ve Teknoloji Pazarlama Müdürü Maged Zaki, ''Otomotiv sektörü, 5G teknolojisinin en büyük ve en umut verici kullanım alanlarından biri olacak. Çünkü dünya genelindeki artan talepler ve yeni yasalar, otomobil üreticilerini araçlara daha fazla bağlantı teknolojisi eklemelerini istiyor.'' ifadelerini kullandı.

ARABALAR DAHA HIZLI İLETİŞİM KURABİLECEK

5G teknolojisi, kullanıcılara sunacağı muhteşem hızın yanı sıra sıfır gecikmeyi de sağlayacak. Böylelikle arabalar, oldukça kısa bir sürede bulut sunucularıyla ileitşim sağlayabilecek. Bu da arabaların birbirleriyle ve alt yapılarıyla daha hızlı iletişim kurmasını sağlayacak.

otomobil

ARAÇLAR ARASI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Volvo ve Mercedes-Benz de dahil olmak üzere bazı otomobil üreticileri, Avrupa'da zaten araç-araç (V2V) iletişim teknolojisini kullanıyor. Örneğin, Mercedes-Benz E-Serisi'nin yeni bir modelinin direksiyonundaysanız, elektronik çekiş kontrol sistemi, bir buz parçasının üzerinden geçtiğinizde durumu anında tespit eder ve buz parçasının konumunu kaydederek diğer otomobillere bir uyarı verir.

İşte yukarıdaki örnekte olduğu gibi, 5G teknolojisi yaygın olarak kullanılmaya başlandığında bu özellikteki otomobillerin sayısı da artacak ve otomobillerin birbirleriyle iletişim kurma gecikmesi neredeyse sıfıra inecek.

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