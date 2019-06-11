5G teknolojisi Çin'de ticari kullanıma açıldı

Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Ülkelerdeki 5G ihaleleri tüm hızıyla devam ederken, Çin'deki 4 yerel şirkete 5G ticari kullanım lisansı verildi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yaptığı açıklamada, devlete ait hizmet sağlayıcıları olan China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Broadcasting Network Corporation şirketlerine beşinci nesil mobil iletişim servisi kullanımı lisansı verildiğini duyurdu.

YABANCI ŞİRKETLER DE DAVET EDİLDİ

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Miao Wei yaptığı sosyal medya paylaşımında, “5G lisanslamaları tamamlandıktan sonra yabancı şirketleri de Çin’in 5G pazarına girmeye, onu geliştirmeye ve başarılarını birlikte kutlamaya davet ediyoruz” dedi.



5G konusunda küresel lider olarak görülen Huawei’den, 5G teknolojisi kullanacak şirketleri tamamen destekleyecekleri ve Çin’in 5G teknolojisinde dünya lideri olacağına inadıkları açıklaması geldi.



ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından etkilenmek istemeyen Çin, başta Huawei olmak üzere birçok şirketle 5G ağını büyütmek için çalışıyor ve bu teknolojide dünya lideri olmak istiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.